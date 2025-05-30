Çubuk’ta Araç Çarpışması, 1 Ölüm

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpıştığı üzücü bir kaza gerçekleşti. Bu kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kaza, Çubuk Şabanözü yolu üzerinde, Çubuk Hayvancılık OSB yakınlarında akşam saat 18.00 civarında oldu.

KAZA ARAÇLARI VE SÜRÜCÜLERİ

Edinilen bilgilere göre, Şabanözü-Çubuk yolu üzerinde Mehmet Bilici’nin kullandığı 06 AG 1962 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen M.Ö. yönetimindeki 06 AEM 018 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından, durumun ihbar edilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, kaza sonrası araçlarda bulunan sürücüleri incelediğinde, Mehmet Bilici’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer sürücü M.Ö. ise ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.