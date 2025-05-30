Çubuk’ta Bıçak Satışları Artış Göstermekte

KURBAN BAYRAMI İLE BICAK SATIŞLARI ARTTI

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde bıçak satışlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında bıçak satan esnaf Resul Atak, kurban sezonunun işlerini hareketlendirdiğini ifade ediyor. Yaklaşık 30 yıldır bu sektörde yer alan Atak, “Satışlarımız bayram öncesi oldukça iyi. Fiyatlar 100 ile 500 lira arasında. Kurban bıçağında aranan en önemli şey bıçağın ağzının keskin olması, demirinin çok kalın olmamasıdır. Kurban bıçağı için en çok tercih edilenler Denizli ve Bursa üretimi yerli bıçaklar” diyor.

KURBANLIK SATAN ESNAFLAR HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

Kurbanlık satan ve kesim için bıçak alışverişi yapan Fikret Yüksel ise, “Kurban yaklaşıyor, hazırlık yapıyoruz. Kurbanlıklarımız var, nasip olursa keseceğiz. Etleri de en iyi şekilde hazırlamak için iyi bir bıçak şart” şeklinde konuşuyor. Bunun yanı sıra, pazarda bıçak satışlarının yanı sıra yular, çizme, tulum gibi malzemelere olan talebin de arttığı belirtiliyor. Bu durum, bayram hazırlıklarının yoğun bir şekilde sürdüğünü ortaya koyuyor.