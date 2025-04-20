Çubuk’ta Çiftçiler Yağmur Duası Yaptı

YAĞMUR DUASI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, yeterli yağış alamayan tarım arazileri için çiftçiler etkinlik düzenledi. Etkinlik, ilçenin Gökçedere Mahallesi’nde, Dede tepesinde besiciler ve Ağılcık Mahallesi’nde bulunan çiftçiler tarafından 15 Temmuz Şehitlik Tepesi’nde gerçekleştirildi. Burada, kılınan namaz ve okunan duaların ardından yağmur duası yapıldı. Yağmur duasına, mahalle halkının yanı sıra çevre bölgelerden binlerce vatandaş da katılım sağladı.

DUALAR VE İKRAMLAR

Din görevlileri tarafından yapılan yağmur duasına katılan cemaate, dua sonrası kesilen kurbanların etlerinden hazırlanan homaça yemeği, bulgur pilavı, turşu ve ayran ikram edildi. Yemekleri imece usulüyle hazırladıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Emine Doğan, “Geleneksel olarak yaptığımız yağmur duasına bugün de çıktık. İlçemizde büyük bir kuraklık var. Herkesten dua bekliyoruz. İnşallah Allah rahmetimizi verecek.” şeklinde konuştu.

UMUTLAR VE BEKLENTİLER

Yüce Allah’tan dualarının kabul edilerek yağmur yağmasını beklediklerini dile getiren mahalle sakinlerinden Selahattin Özateş, “Allah’ın izniyle yağmurumuz ve bereketimiz gelecek. Bugün 2 bin veya 3 bin kişilik yemek yaptık. Gökçedere mahallemizde 5 tane büyükbaş kurban kestik. Rabbim gelenlerden razı olsun. Yüce Rabbim rahmetini verecek ve boşalan barajlarımız dolup taşacak.” diye belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI DUAYA KATILDI

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da yağmur duası için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Yağmur yağması ve çiftçimizin susuz kalmaması için dua ettik.” dedi.