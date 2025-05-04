Çubuk’ta Cinayet ve İntihar Olayı

OLAYIN TANIMI

Ankara’nın Çubuk ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. Bir şahıs, komşusunun evine girerek 21 yaşındaki genç kızı öldürdü. Bu kişi, cinayetin ardından aynı silahla intihar etti. Olay, 2 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Şehit Mustafa Aslan Caddesi, Naim Sokak’taki bir binada gerçekleşti. M.A. adlı şahıs, yan komşusu H.Ç.’nin evine girdi.

CİNAYET VE İNTİHAR ANI

Silah ile önce genç kızı kafasından vuran M.A., daha sonra kendi başına ateş ederek intihar etti. Yapılan araştırmalara göre, komşular silah sesi ve cinayeti duymadı. Her iki kişinin de yalnız yaşadığı ve komşu oldukları öğrenildi.

İş yerindeki arkadaşları, mesaiye gelmeyen M.A.’dan şüphelenerek durumu polise bildirerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, M.A. ve H.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSI İŞLEMLERİ

Hayatını kaybeden M.A. ve H.Ç.’nin cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinin morguna götürüldü. Daha sonra otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili polis soruşturma sürecini devam ettiriyor.