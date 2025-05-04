Çubuk’ta Cinayet Ve İntihar Olayı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir şahıs, komşusunun evine girip 21 yaşındaki genç kızı öldürdü. Olayın ardından aynı silahla kendi canına kıydı. Edinilen bilgilere göre, bu trajik durum 2 Mayıs günü saat 20.30 sularında Yıldırım Beyazıt Şehit Mustafa Aslan Caddesi, Naim Sokak’ta bulunan bir binada gerçekleşti. 50 yaşındaki M.A., yan komşusu H.Ç.’nin evine girdi. M.A., önce genç kızı kafasından vurarak yaşamına son verdi ve ardından kendi başına ateş ederek intihar etti.

KOMŞULARIN ŞAŞKINLIĞI

Olayın olduğu binada komşuların silah sesi ve cinayetle ilgili bir şey duymadığı öğrenildi. Her iki kişinin yalnız yaşadığı ve komşu oldukları bilgileri elde edildi. İş yerindeki arkadaşları, mesaiye gelmeyen M.A.’nın durumundan endişelenerek polise ihbarda bulundu. Bu ihbarın ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

CENAZELERİN GÖTÜRÜLMESİ VE SORUŞTURMA

Olay yerinde yapılan ilk incelemede hem M.A. hem de H.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeleri, öncelikle Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor.