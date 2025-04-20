Çubuk’ta Genel Kurul Gerçekleştirildi

GENEL KURULUN YAPILDIĞI YER VE KATILIMCILAR

Ankara İli ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin genel kurulu, Çubuk ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kurulda, besicilik sektörünün gün geçtikçe artan önemine vurgu yapıldı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bu sektörü desteklemenin gerekliliğini belirterek, ülke ekonomisi ve istihdamına sağlanan katkılara dikkat çekti. Kendi çocukluk döneminde de besicilik yapan Demirbaş, “Sektörün ne kadar zor olduğunu, ne kadar ağır olduğunu biliyorum.” şeklinde konuştu. Toplantıda, besilik hayvan sayısının 13 bine yaklaşması ise memnuniyetle karşılandı.

SEÇİMLERİN SONUCU VE YENİ GÖREV DAĞILIMI

Yapılan açıklamalardan sonra, Murat Şan Divan Başkanı olarak seçildi. Tek adayla yapılan seçimde, Sedat Akbulut oy çokluğuyla yeniden göreve getirildi. Teşekkür konuşması yapan Akbulut, birliğin üye sayısının 2180 olduğunu ve bu sayının sürekli arttığını ifade etti. Akbulut, “İşletmelerimize toplam 11 bin 907 adet kesimlik hayvan için üreticilerimizin destek almasına aracılık yaptık.” diyerek, birliğin güçlü bir yapı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, kamuoyunu bilgilendirme ve üreticilerin sorunlarını ifade etme konusunda kararlılıklarını sürdürme sözü verdi.