Çubuk’ta Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı Yapıldı

ÇUBUK’TA HAYAT BOYU ÖĞRENME TOPLANTISI

Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı” önemli konuları gündeme getirdi. Toplantıda, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, kamu kurumlarının akşam halk eğitimi hizmetlerinden faydalanılması gerektiğini vurguladı. Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin topluma hem sosyal hem de ekonomik yarar sağladığını belirten Bakır, “Okullarımızın, kurumlarımızın seminer salonları, toplantı odaları akşamları halk eğitimi için kullanılabilir. İnsanlara uğraş verecek faaliyetler, hobiler kazandırmak hayatlarını zenginleştirir. Meslek ve kariyer ideali böyle gelişir.” ifadelerini kullandı.

KURS AÇILMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Toplantıda, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mescioğlu, ilçedeki kurslar hakkında bilgi vererek, “İlçemizde talep edilen her alanda kurs açmaya gayret ediyoruz. El sanatlarından gastronomiye kadar birçok alanda kurslarımız sürüyor. Bir kursun açılabilmesi için kurs yeri, kursiyer ve usta öğretici şart.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Eğitim alanında yapılan bu çalışmalar, bölgedeki halkın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.