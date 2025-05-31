Çubuk’ta İki Araç Çarpıştı, Bir Ölü

KAZA BİLGİLERİ

Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu talihsiz olayda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Çubuk Şabanözü yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında gerçekleşen kazada, Mehmet Bilici’nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen M.Ö.’nün idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza haberinin ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, çarpışan araçların sürücülerinden Mehmet Bilici’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer sürücü M.Ö. ise ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.