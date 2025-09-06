Çubuk’ta İki Otomobil Çarpıştı

ANFAA KAZA VE YARALILAR

Ankara’nın Çubuk ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda toplamda 6 birey yaralandı. Osman K. (29) idaresindeki 34 FIT 411 plakalı otomobil, Çubuk-Karagöl kara yolu üzerinde, Karaman Mahallesi civarında, Berat K. (24) tarafından kullanılan 06 KID 79 plakalı araçla çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın hemen ardından durum bildirilerek 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kaza sonucunda araç sürücüleri Osman K. ve Berat K. ile birlikte S.K, C.T.K, T.A. ve B.K.A. yaralandı. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulanslarla şehirdeki hastanelere taşındı.