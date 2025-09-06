Haberler

Çubuk’ta İki Otomobil Çarpıştı

ANFAA KAZA VE YARALILAR

Ankara’nın Çubuk ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda toplamda 6 birey yaralandı. Osman K. (29) idaresindeki 34 FIT 411 plakalı otomobil, Çubuk-Karagöl kara yolu üzerinde, Karaman Mahallesi civarında, Berat K. (24) tarafından kullanılan 06 KID 79 plakalı araçla çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın hemen ardından durum bildirilerek 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kaza sonucunda araç sürücüleri Osman K. ve Berat K. ile birlikte S.K, C.T.K, T.A. ve B.K.A. yaralandı. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulanslarla şehirdeki hastanelere taşındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ederken, yeni transfer Muçi de takım çalışmasına katıldı.
Haberler

Fenerbahçe Seçiminde Gelişme Yaşandı

Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yönetim kurulu üyelerini açıkladı. Kulüp içindeki gelişmeler merakla takip ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.