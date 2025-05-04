Çubuk’ta Kadın Öldürüldü, Komşusu İntihar Etti

OLAYIN GECİKMEYEN HABERİ

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, 21 yaşındaki bir kadın, komşusu tarafından tabancayla öldürüldü. Aynı silahla komşusu da intihar etti. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Naim Sokak’taki dört katlı binanın birinci katında yaşayan Hatice Ç’den haber alamayan iş arkadaşları, durumu polise bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yalnız yaşayan Hatice Ç’nin dairesine giren ekipler, genç kadınla birlikte komşusu Murat A’yı (50) tabancayla vurulmuş olarak ölü buldu. Olay yerinde yapılan incelemede, Murat A’nın Hatice Ç’yi öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Cenazeler, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.