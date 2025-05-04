Çubuk’ta Mahalle Sakinleri Dua Etti

BİR GELENEK OLARAK YAĞMUR DUALARI

Ankara’nın Çubuk ilçesindeki mahalle sakinleri, yağmur için dua etmek amacıyla şükür namazı kıldı. Dumlupınar ve Sünlük mahallelerinin sakinleri, 100 yıldır sürdürdükleri “yağmur ve şükür duası” geleneğini yine yerine getirdi. Dumlupınar Mahallesi sakinleri, Dede mevkisinde bir araya gelerek şükür ve yağmur duası yaptı. Dua öncesinde katılımcılar, şükür namazını gerçekleştirdi. Yemek ikramının ardından mahalleliler, yağmur için dualarını etti.

MAHALLE SAKİNLERİ BİR ARADA

Sünlü Mahallesi’nde de mahalle meydanında toplanan sakinler, duanın ardından hazırlanan yemekleri paylaştı. Yağmur dualarına katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, son zamanlarda yaşanan kuraklık sorununa dikkat çekti. Yapılan duaların ve kesilen kurbanların Allah katında kabul olması temennisinde bulunan Demirbaş, “Bugün tabii son dönemdeki kuraklık hepimizi etkiliyor. Özellikle ilçemizde hem içme suyu hem de tarım arazileri açısından çok etkileniyoruz. Allah hem afetlerden korusun hem de bereketli, bol yağışlar nasip etsin.” şeklinde konuştu.

DUA VE PAYLAŞIM ANLARI

Yağmur dualarına katılan mahalle sakinlerinden Bilal Tiftikçi, “Allah bereketimizi artırsın.” dileğinde bulundu. Kurbanların bir gün önce kesildiğini ifade eden Sünlü Mahallesi Muhtarı Hikmet Yücel ise, “Hep birlikte yağmur duası yaptık ve sonrasında katılan tüm davetlilerle yemeklerimizi yedik. Duamıza katılmak için gelenlerden Allah razı olsun.” dedi.