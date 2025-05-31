Çubuk’ta Yangın, İtfaiye Müdahale Etti

ANKARA’DA YANGIN OLAYI

BİR PAZARYERİ YANGINI ÇIKTI

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan pazaryerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çubuk ilçesinin Atatürk Mahallesi’nde yer alan kapalı pazar yerinde, şu an için nedeni belirtilmeyen bir sebepten yangın meydana geldi.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine yangın bölgesine intikal eden itfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Korkutucu anlar, cep telefonlarıyla kaydedildi ve çevredeki kişiler tarafından görüntülendi.