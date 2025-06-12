Çubuk’ta Yıl Sonu Ödül Töreni Yapıldı

DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ YIL SONU ÖDÜL TÖRENİ

Ankara’nın Çubuk ilçesinde gerçekleştirilen “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” çerçevesinde yıl sonu ödül töreni yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan proje doğrultusunda, yıl boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, yarışmalar ve projelerle dilin doğru, etkili ve zengin kullanımı ödüllendirildi. Törende ödüller, protokol üyeleri tarafından dereceye giren öğrencilere takdim edildi.

GENÇLERİN SOSYAL BECERİLERİNE VURGU

Törende konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gençlerin sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen bu tür faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Projeye katılan öğrencileri tebrik eden Demirbaş, “Bu projeler sadece yarışma değil, aynı zamanda öğrencilerimizin becerilerini ortaya koyduğu, sosyal anlamda geliştiği ve dijital mecralardan uzaklaştığı uygulamalardır. Milli Eğitim Bakanlığımıza ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Biz her zaman öğrencilerimizin yanındayız.” şeklinde konuştu.

Proje sürecine katkı sunanlarla ilgili Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren de teşekkürlerini iletti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl ise, akademik başarı kadar çocukların spor, sanat, edebiyat ve kültür alanlarındaki gelişiminin de önemli olduğunu vurguladı.

Ödül töreninde dilimizin zenginlikleri için düzenlenen video gösterimi, Ankara birincisi seçilen şiirin okunması ve çeşitli yaratıcı etkinlikler yer aldı. Tişört tasarımı, deneme yazma, sözlük tasarımı, en iyi cümle afiş çalışması, kelimelerle resim çizme gibi aktivitelerle birlikte vatan, bayrak, istiklal konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında birinci olan öğrencilerin sunumları da yapıldı.