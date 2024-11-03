“Çubuk Turşusu 15 Ülkeye İhraç Ediliyor”

İÇ ANADOLU’NUN ÇUKUROVASINDA ÇUBUK TURŞUSU

Ankara’nın Çubuk ilçesi, “İç Anadolu’nun Çukurovası” olarak anılmakta ve bu bölgede üretilen “yeşil altın” olarak bilinen Çubuk turşusu, ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 15 ülkeye ihraç ediliyor. Çubuk, verimli tarım alanları ile öne çıkarken, turşusu sayesinde dünya genelinde tanınır hale geliyor. İlçeyle özdeşleşmiş olan “Çubuk turşusu”, belediye ve Ankara Kalkınma Ajansı ortaklığında kurulan Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi’nde üretiliyor. Yaz aylarında üretimi gerçekleştirilen bu turşu, sonbahar ve kış dönemlerinde tüketicilere sunuluyor. Turşu meraklıları genellikle salatalık turşusunu tercih etse de, bölgede lahana, patlıcan, havuç, mısır, mandalina ve muz dahil olmak üzere 40 farklı çeşit turşu yapılıyor. “Yeşil altın” 2008’de TÜRKPATENT’ten coğrafi işaret almış durumda.

ÇUBUK TURŞUSUNUN MARKA HALİNE GELMESİ

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, “Çubuk turşusunu ‘yeşil altın’ olarak nitelendiriyoruz” diyor. 2008 yılında TÜRKPATENT’ten coğrafi işaret tescili alan turşunun Avrupa Birliği’ne de tescil başvurusunun yapıldığını belirten Demirbaş, “40 çeşit turşu kuruyoruz. Turşumuzu lezzetli yapan en önemli özellik, yapımında kullanılan tüm malzemelerin ilçemizde üretilmiş olması. Ancak ilçemizde yetişmeyen mandalina ve muz turşusunu deneme amaçlı yaptık” şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Demirbaş, salatalık turşusunun en çok tercih edilen ürün olduğunu, diğer turşulara olan talebin de arttığını ifade ediyor. Türkiye genelinde satış yaptıklarını söyleyen Demirbaş, “Yurt dışına da satışını yaptığımız Çubuk turşusunun pazar payı giderek artıyor. Turşumuz, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre ve İngiltere dahil 15 ülkenin vazgeçilmezi oldu. Amacımız, Türkiye’de olduğu gibi dünya genelindeki tüm ülkelerin sofralarında Çubuk turşusunun yer almasını sağlamak ve onu bir dünya markası haline getirmek” diyor.

ÇUBUK TURŞUSUNDAKİ ÖZEL MALZEMELER

Demirbaş, turşu üretiminin yüzde 80’inin salatalıktan yapıldığını ve onu lahana, domates ve patlıcan turşusunun takip ettiğini aktarıyor. “Çubuk topraklarında yetişen ‘Toros tipi salatalık’ların kaynak sularıyla beslenmesi ayrı bir lezzet katıyor” diyen Demirbaş, su, tuz ve sirke oranlarının yanı sıra defne yaprağı, dereotu, sarımsak gibi çeşitli aromaların da Çubuk turşusunun marka haline gelmesine katkı sağladığını vurguluyor. Ayrıca Demirbaş, turşunun yurt dışındaki pazar payını artırmak için festivallere katıldıklarını, gelen talepler doğrultusunda yurt dışından gelen heyetlere hem ilçenin hem de turşularının tanıtımını yaptıklarını belirtiyor.

MEVSİMSEL ÜRETİM VE YENİLİK

Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile kurulan Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi’nde görevli Gülden Tosun, turşunun tanıtımına yönelik üretimler ve eğitimler düzenlediklerini ifade ediyor. Tosun, salatalık turşusunun ardından bu yıl itibarıyla ilçede sarımsağın da üretilmeye başlandığını vurgulayarak, tamamen doğal yöntemlerle ürettikleri ürünleri, insanların beğenisine sunduklarını söylüyor. “Laboratuvarımızda çeşitli testler yaparak, turşunun daha faydalı hale getirilmesini sağlıyoruz. Mevsiminde yetişen meyve ve sebzelerin turşusunu kuruyoruz” sözlerini ekliyor.

GELEN TALEPLERE GÖRE ÜRETİM

Çubuk Turşucular Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Benli, 48 yıl önce ailesi tarafından başlatılan turşu yapım işinin devam ettiğini ve çocuklarının da bu işi sürdüreceğini belirtiyor. İlk olarak Çubuk’ta özel olarak yetiştirilen salatalıkların turşusunun yapıldığını söyleyen Benli, “Daha sonra gelen taleplere göre farklı sebzelerden turşu yapmaya başladık. Yaklaşık 40 çeşit turşu üretimi gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar hiç beğenilmeyen bir turşu türü olmadı. Gelen taleplere göre farklı malzemelerden turşu üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanıyor. Benli, yıllık olarak 200 ton turşu satışı gerçekleştirdiklerini, 1 kilogramlık salatalık turşusunun 100 lira, 2 kilogramlıkların 200 lira, 5 kilogramlıkların ise 400 liradan satışa sunulduğunu da ekliyor.