Çubuk Turşusu İçin Salatalık Hasadı Devam Ediyor

HASAT DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, coğrafi işaretli Çubuk turşusu için hasat dönemi sürüyor. Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adnan Dumrul, İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ve Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Benli, salatalık tarlalarını ziyaret ederek, üreticilerle bir araya geldi.

ÇUBUK TURŞUSUNUN KÜLTÜREL DEĞERİ

Turşunun sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir değer taşıdığını dile getiren Kaymakam Bakır, çiftçilere bol kazançlar diledi. Belediye Başkanı Demirbaş, hasadın tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Çubuk turşusu ülke içinde olduğu kadar ihracatta da önemli bir yere sahip. Temmuzun 20’sinden bu yana üreticilerimiz gece gündüz çalışıyor.” şeklinde ifadelerde bulundu.