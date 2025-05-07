Çubuk Ve Sincan’da 3 Yaralı Kaza

ÇUBUK İLÇESİNDEKİ KAZA

Ankara’nın Çubuk ilçesinde sürücüler araçlarının kontrolünü kaybetti ve bu durum iki ayrı kazaya yol açtı. Edinilen bilgilere göre ilk kaza saat 23.00 sıralarında Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı, Halil Şıvgın Devlet Hastanesi önünde gerçekleşti. Bir aracın kontrolden çıkarak orta refüje çarpması sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SİNCAN İLÇESİNDEKİ DURUM

Diğer kaza ise Sincan ilçesi 12’nci Cadde üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, yolda çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan aracın sürücüsü, önce bir ağaca, ardından da bir duvara çarparak durabildi. Bu kazada aracın sürücüsü yaralandı ve durumu ile ilgili inceleme başlatıldı.