Haberler

Cücenoğlu Şenliği’nde Dua Edildi

ETKİNLİĞİN YAPILDIĞI YER VE TARİH

Adana’nın Kozan ilçesinde “21. Cücenoğlu Sülalesi Geleneksel Şenliği” düzenlendi. Bu etkinlik, Cücenoğulları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ferhatlı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

KATILIM VE İKRAMLAR

Anneler Günü nedeniyle kadınlara gül dağıtılan şenlikte, katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu, konserler yapıldı. Etkinliğe, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Dernek Başkanı Bilal Kamalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ticaret Bakanlığı Operasyonlarda Başarılı Sonuçlar Elde Etti

Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük Muhafaza ekipleri, 2023'ün ilk dört ayında 2,349 operasyonla 16.5 milyar liralık kaçakçılığı önledi ve 11.4 ton uyuşturucu ele geçirdi.
Haberler

Karacaoğlan Kayısı Festivali 30 Mayıs’ta

Mut ilçesinde 30 Mayıs'ta başlayıp 1 Haziran'da sona erecek olan 63. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, Başkan Murat Orhan'ın ifadelerine göre coşkulu geçecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.