Cücenoğlu Şenliği’nde Dua Edildi

ETKİNLİĞİN YAPILDIĞI YER VE TARİH

Adana’nın Kozan ilçesinde “21. Cücenoğlu Sülalesi Geleneksel Şenliği” düzenlendi. Bu etkinlik, Cücenoğulları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ferhatlı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

KATILIM VE İKRAMLAR

Anneler Günü nedeniyle kadınlara gül dağıtılan şenlikte, katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu, konserler yapıldı. Etkinliğe, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Dernek Başkanı Bilal Kamalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.