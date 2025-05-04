ÇUDEF 9. Genel Kurulu Gerçekleşti

ÇUDEF GENEREL KURULU YAPILDI

Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) 9. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek listeyle yapılan bu toplantıda Fuat Tuyan, başkanlığa yeniden seçildi. Çubuk Belediyesi’nin toplantı salonunda düzenlenen kurula; Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve delegeler katıldı.

TOPLUMSAL SINERJİ VURGUSU

Açılış konuşmasında Tuyan, “İlçemizdeki tüm canları ve sosyo-kültürel grupları bir araya getirerek sinerji oluşturduk. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, hepsini yaratılmışların en şerefli insan olduklarına iman ederek ilçemizde kardeşlik çatısı oluşturma hedefinden hiç sapmadık. Bir başka düsturumuz ise kırmadan kopartmadan, gerginlikler yaratmadan, tümüyle sempatik ilişkilerle ortak problemlerimize birlikte çözüm bulmak oldu.” dedi.

MEMLEKET İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI

Kendilerinin de sivil toplum kuruluşlarının da memlekete katkı sağladığını vurgulayan Yegin, “Hepimiz memleketimiz daha iyi olsun, milletimiz daha iyi olsun diye çalışıyoruz.” şeklinde ifade etti. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise ÇUDEF’te üstlendiği görevleri hatırlatarak, “ÇUDEF benim için bir okul, bir aile oldu. Hepimizin derdi memleketimiz ve kardeşliğimizdir. İlçemiz her alanda büyüyor.” gibi açıklamalarda bulundu.

YENİ YATIRIM MÜJDESİ

Demirbaş ayrıca, “Melikşah Mahallemizde huzurevinin yanındaki 200 bin metrekarelik alana Kızılay Genel Başkanlığımız tarafından dünyada sayılı olacak kan plazmasından ilaç üretecek yaklaşık 500 bin avroluk yatırım yapılacak. Üç yüzden fazla mühendise istihdam sağlayacak tesisi ilçemize hayırlı olsun.” dedi. Program esnasında siyasi parti ilçe başkanları da kısa konuşmalar gerçekleştirdi.