Cudi Dağı’nda İncelemeler Gerçekleştirildi

CUDİ DAĞI’NDA YAPILAN İNCELEMELER

Şırnak’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, valilik ziyaretinin ardından Cudi Dağı’nda yer alan Sefine bölgesini inceledi. Bu bölge, Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturduğu yer olarak biliniyor. Bakan Ersoy, burada yaptığı incelemelerin ardından Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi’ni ziyaret ederek, buradaki askeri personel ile bir süre sohbet etti.

ANIT ZİYARETİ VE CİZRE MÜZESİ’NE ZİYARET

Cudi Dağı’nda şehit olan askerlerin isimlerinin yer aldığı anıtı ziyaret eden Ersoy, sonrasında helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı’na geçti. Ziyaret programı kapsamında Cizre Müzesi’ni de ziyaret eden Bakan Ersoy’a, Vali Birol Ekici, Milletvekili Arslan Tatar ile kent protokolü eşlik etti. Bakan Ersoy, programının ardından Tunceli’ye hareket etti.