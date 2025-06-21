Cudi Dağı’nda örtü yangını çıktı

ŞIRNAK’TA YANGIN ALARMI

Yangın, Şırnak’ın Cudi Dağı eteklerinde meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle giderek büyüyen alevlerle ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Cudi Dağı eteklerindeki ormanda, öğle saatlerinde bilinmeyen bir sebepten ötürü örtü yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların acil olarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

EĞİTİMLİ EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Büyüyen alevleri söndürmek amacıyla ekiplerin müdahalesi devam etmekte. Rüzgarın etkisiyle yangının daha da yayıldığı bildiriliyor, bu durum durumun ciddiyetini artırıyor.