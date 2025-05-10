Cudi Mahallesi’nde Kaza, B.Ö. Kaybetti

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Batman’ın Cudi Mahallesi’nde meydana gelen bir kazada, hastanede tedavi edilen 6 yaşındaki B.Ö. isimli kız çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 5 gün önce, Cudi Mahallesi’nde yaşadığı evin önünde minibüsün çarptığı B.Ö., ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

DOKTORLARIN ÇABALARI YETERSİZ KALDI

5 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi altında kalan B.Ö., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, B.Ö.’nün cenazesi aile bireylerine teslim edildi. Kazayla ilgili olarak inceleme çalışmaları devam ediyor.