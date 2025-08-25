Haberler

Çukurca’da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

ÇUKURCA’DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu, toplamda 985 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 adet elektronik sigara ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini engellemek, suç unsurlarını belirlemek ve zanlıları yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

ARAÇLARDA YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLDİ

Bu çalışma çerçevesinde, Köprülü ve Serbest Yol Kontrol Noktalarında durdurulan araçlarda gerçekleştirilen arama sonucunda 985 paket bandrolsüz sigara ve 4 elektronik sigara bulundu. Elde edilen bu sonuçlar, ildeki kaçakçılık ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Abd Başkanı, Savaş Bakanlığı Değişebilir

ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanlığı'nın ismini 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirmeyi değerlendiriyor. Değişiklikle ilgili nihai kararın birkaç hafta içinde açıklanacağı belirtildi.
Haberler

Trendyol Süper Lig’in 3. Haftası Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor, 9 puanla liderliği paylaşıyor. Eyüpspor - Alanyaspor mücadelesinin ardından, bazı maçlar Avrupa kupaları nedeniyle ertelendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.