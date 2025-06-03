Çukurca Mahallesi’nde Kayıp Hüseyin Aydın Aranıyor

HÜSEYİN AYDIN’I ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Trabzon’da etkili olan yağışların ardından Akçaabat ilçesindeki Çukurca Mahallesi’nde kayıp olarak bildirilen Hüseyin Aydın için arama çalışmaları sürüyor. Ortahisar ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlarla birlikte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı. Sokakta yağmura yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, diğerleri iş yerlerine sığındı. Su birikmesi nedeniyle yollarda zaman zaman trafik akışında aksama yaşandı.

EVLERİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Şiddetli yağışın etkisiyle pek çok araç yolda mahsur kaldı ve birçok noktada evler ile iş yerlerine su doldu. Ekipler, su baskınlarından etkilenen iş yerlerinde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için müdahale etti. Yağışın etkisini gösterdiği Pazarkapı Mahallesi’ndeki otoparkta zarara uğrayan araçlar için hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Taşkınların ve kaya düşmelerinin yaşandığı bölgelerde, Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Ortahisar Belediyesi, itfaiye ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

VATANDAŞLARDAN ZARAR GÖRMÜŞ İFADESİ

Karşıyaka Mahallesi’nde su baskını yaşayan Lütfiye Sivri, AA muhabirine verdiği demeçte, “Köpeğim neredeyse boğulacaktı, tavuklarım suyun içinde kaldı. Evimin altını su bastı. Çok büyük zayiatımız var.” açıklamasında bulundu. Büyükşehir Belediyesi, yağışların sebep olduğu sel, toprak kaymaları ve su taşkınlarıyla ilgili 83 ihbar aldığını belirterek, anında harekete geçtiklerini ifade etti. TİSKİ Genel Müdürlüğü ve diğer birimlerden 460 personel, toplamda 50 araç ve iş makinesi ile birlikte ekipler, şehir genelinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

AİLELERİN YARDIM TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Vali Aziz Yıldırım, özellikle Ortahisar ilçesinde etkili olan yağışlarla birlikte yoğunlaşan sel ve toprak kaymalarının ardından ilgili kurumlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Yıldırım, sabah saatlerinden itibaren yağışın artarak devam ettiğini ve bunun birçok ev ve iş yerinin su baskınlarına maruz kalmasına neden olduğunu aktardı. Yetkililer, selin en çok ağır hasar yarattığı belirlenen bölgelerde çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

HASAR BELİRLENİYOR, TEDBİRLER ALINIYOR

Belediyelere ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen talepler dikkate alınarak, hasar tespit çalışmalarına hemen başlandığı bildirildi. Yıldırım, “278 talep alındı, bunlardan 267’si Ortahisar’dan geldi. AFAD, hasar tespitine başlarken, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli adımlar atıldı.” dedi. Ayrıca, “Yolları mümkün olduğunca açık tutmaya gayret edelim. İşi olmayan vatandaşlarımızın yola çıkmamalarını rica ediyoruz.” diyerek, güvenliğin önemine vurgu yaptı.

İLERİDEKİ YAĞIŞLAR TAHMİN EDİLİYOR

Atılan adımlar ve çalışmalarla ilgili bilgi vermeye devam eden Yıldırım, önümüzdeki günlerde yağışların devam edebileceğini, ancak bütçe aşımı yaratacak yoğunlukta olmalarının beklenmediğini ifade etti. Kayıp kişiye ulaşma çabalarının hızla sürdüğünü belirterek, “Hüseyin Aydın ile ilgili ekiplerimiz, hem jandarma hem AFAD tarafından arama çalışmalarına devam ediyor.” sözleriyle durumu aktardı. Diğer yandan, 75 yaşındaki bazı vatandaşların da yaralanmalarını bildirdi ve sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürüldüğünü vurguladı.