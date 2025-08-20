Çukurçayır Mahallesi’nde Duman Kayboldu

KAYBOLAN PAPAĞAN EMANETİ

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Çukurçayır Mısırlı Mahallesi’nde bulunan Alan ailesi, son 8 yıldır yanlarında olan papağanları ‘Duman’ı kaybetmenin verdiği acıyı yaşıyor. Aile, kaybolan papağanlarını bulmak için sokaklara afişler yapıştırarak yardım talep ediyor. 6 Ağustos’ta Duman, evin içinde perdenin altından geçerek balkona ulaştı. Açık olan balkonda dışarıdan gelen bir ses nedeniyle korkan papağan, panikle uçarak kayıplara karıştı.

DUMAN AİLENİN BİR BİREYİYDİ

Duman’ın 8 yıldır ailenin bir üyesi gibi olduğunu vurgulayan Fatma Alan, “Duman, benim papağanım. 6 Ağustos günü perdeler kapalıydı, bu yüzden dışarı çıkacağını düşünmedim. Ancak perdenin altından geçip balkona çıktı ve çıkan bir ses korkusuyla dışarı fırladı. O sırada ben içerdeydim ve kaçtığını hissettim. Hemen dışarı koştum” diyerek o anı anlattı. Eşiyle birlikte papağanlarının peşinden koştuklarını ama onu gözden kaybettiklerini ifade eden Alan, Duman’ın konuşabildiğini, “Aşkım”, “Gelecek misin?”, “Gel” gibi kelimeleri söylediğini belirtti. “Duman, evin neşesiydi. Hala onu bulma ümidimizi kaybetmedik” dedi.

Duman’ın ev ortamına alışık olduğuna dikkat çeken Alan, “Duman’ın dışarıda yaşama tecrübesi yok. Daha önce de balkondan kaçmıştı ve bir evde saklanmıştı. O zaman da tanıdığımız biri tarafından bulunup bize getirilmişti. Yine böyle bir buluşma olacağını umut ediyorum” dedi. Aile, Duman’ın kaybolması nedeniyle derin bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. “Bir birey gibi hiçbir farkı yoktu. birkaç gün kendime gelemedim. Yine çok üzgünüm. Her yerde onu aradım. Afiş hazırlayıp dağıtılmasına yardımcı olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

AFİŞLERİ DAĞITARAK YARDIM BEKLİYORLAR

Sokaklara asılan afişler aracılığıyla Duman’ı arayan aile, “Sultan papağanımız Duman 6 Ağustos günü evimizden uçarak kaybolmuştur. Dışarıda yaşamaya alışık olmadığı için civardaki evlerin balkon veya pencerelerine konmuş olabileceğini umut ediyoruz. O ailemizin bir bireyi ve onu çok seviyoruz. Lütfen gören, duyan veya bilenler aşağıdaki numaraları arasın: 0505 396 7642- 0505 396 7643” açıklamasıyla destek arıyor.