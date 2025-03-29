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Çukurçayır Tüneli’ne Bariyer Talebi

ÇUKURÇAYIR MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN BARIYER TALEBİ

Trabzon’da Kanuni Bulvarı üzerinde bulunan pek çok tünelden biri olan Çukurçayır Tüneli, çevresindeki Çukurçayır mahallesi sakinleri için sadece araç ulaşımında değil, aynı zamanda yaya ulaşımında da önemli bir kolaylık sunuyor. Bu tünel, Doğu Karadeniz’in ve Trabzon’un en kalabalık mahallesi olan Çukurçayır’ın sınırları içerisinde yer alıyor.

TÜNEL İÇİNDEKİ GÜVENLİK ENDİŞESİ

Bununla birlikte, tünelin yaya kaldırımlarında bariyer olmaması, tüneli kullanan vatandaşlar için bir endişe kaynağı oluşturuyor. Mahalle sakinleri, yürüyüş yolu olarak da kullandıkları tünelde, kaldırımların kenarlarında bariyer eksikliği yüzünden korku ve tedirginlik yaşadıklarını bildiriyor. Tüneli kullananlar, bu durumun en kısa süre içerisinde düzeltilmesi amacıyla yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

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