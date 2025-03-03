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Çukurhisar’daki Çimsa Fabrikası’nda Yangın Çıktı

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ÇİMTAŞ ÇİMENTO FABRİKASI’NDA YANGIN ÇIKTI

Eskişehir’in Çukurhisar ilçesinde bulunan Çimsa Çimento Fabrikası’nda bir yangın meydana geldi. Yangına müdahale eden ekipler, olay yerine intikal ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Çukurhisar’daki Çimsa Çimento Fabrikası’nın atık bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olayın hemen ardından yangın ihbarı verilmesiyle birlikte pek çok itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Sabah saatlerinde meydana gelen yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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