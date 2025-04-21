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Çukurova’da Bıçaklama Olayı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Adana’nın Çukurova ilçesinde, Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında meydana gelen olayda, Mehmet Ayaz ve sevgilisi olduğu belirtilen bir kadın bıçaklanmış halde bulundu. Olay, dün saat 23.30 civarında gerçekleşti. Mahalle sakinlerinden biri, yerde kanlar içinde iki kişiyi görünce hemen polise haber verdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri, olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde, bıçaklanan Mehmet Ayaz’ın hayatını kaybettiği, ismi öğrenilemeyen sevgilisinin ise yaralandığı tespit edildi. Ayaz’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yaralı kadın ambulans ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayın detaylarını aydınlatmak için çalışmalar sürüyor.

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