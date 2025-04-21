Çukurova’da Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

ADANA’nın Çukurova ilçesinde meydana gelen bir olayda, Mehmet Ayaz ile birlikte olduğu iddia edilen kadın, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu. Olayda Ayaz yaşamını yitirdi, yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı. Bu trajik olay, dün gece saat 23.30 civarında Şambayadı Mahallesi’nde, Kabasakal Mezarlığı yakınında gerçekleşti.

MAHALLELİ TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Olay anında mahalle sakinlerinden biri, yerde yatan iki kişiyi kanlar içinde görerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bıçaklanmış halde bulunan Mehmet Ayaz’ın hayatını kaybettiğini, ismi öğrenilemeyen sevgilisinin ise yaralı olduğunu belirledi. Ekipler olay yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Ayaz’ın cesedini Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırdı. Yaralı kadın ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, bıçaklama olayıyla ilgili olarak bir soruşturma başlattı ve olayın tüm boyutlarıyla incelenmesi için çalışmalara devam ediyor. Olayın detayları ve nedeninin aydınlatılması hedefleniyor.