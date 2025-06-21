Çukurova’da Orman Yangını, 5 Tutuklama

YANGINLA İLGİLİ GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

Adana’nın Çukurova ilçesindeki ormanda meydana gelen yangınla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, “Taksirle orman yangınına sebebiyet vermek” suçundan tutuklandı. Yangın, Küçükçınar Mahallesi’nde 19 Haziran’da başladı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahaleler yapıldı.

UÇAĞIN KAZASI VE KURTARMA OPERASYONU

Müdahale esnasında bir yangın söndürme uçağı, Seyhan Baraj Gölü’nden su alırken kırıma uğrayarak battı. Uçaktaki pilotlar, İtalyan Michele Drago (58) ve Mert Buğra Cikoğlu (28), deniz polisi tarafından kurtarıldı. Alevler, aynı gün akşam saatlerinde kontrol altına alındı ve yangın sonrası bir soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınla ilgili olarak A.M., A.Ş., M.A., T.C. ve E.B. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve ‘Taksirle orman yangınına sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı.