Çukurova’da Orman Yangını Başladı

YANGININ ORTAYA ÇIKIŞI

Adana’nın Çukurova ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Yangın, Küçükçınar Mahallesi’nde saat 13.30 civarında bilinmeyen bir sebeple başladı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

TEDBİRLER VE MÜDAHALE

Gelen ihbar doğrultusunda, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait helikopter, birçok arazöz, su tankerleri ve yangın söndürme işçileri bölgeye yönlendirildi. Yangın söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına almak ve yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun bir çaba gösterdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının nedenine dair detaylı bir inceleme başlatıldı. Ekipler, hem yangının büyümesini engellemek hem de olayın sebebini belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.