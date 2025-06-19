Çukurova’da Orman Yangını İhbarı Yapıldı

ADANA’DA ORMAN YANGINI PATLAK VERDİ

Adana’nın Çukurova ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Yangın söndürme ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Küçükçınar Mahallesi’nde saat 13.30 civarında, henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı orman yangını başladı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

BÖLGEDE HIZLI MÜDAHALE

Yapılan ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait helikopter, çok sayıda arazöz, su tankeri ve yangın söndürme personeli bölgeye gönderildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun bir çaba gösteriyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme süreci de başladı.