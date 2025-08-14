Çukurova’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ÇUKUROVA İLÇESİNDE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde ağaçlık ve çalılık alandaki yangın söndürüldü. Yüzüncüyıl Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Vatandaşların ihbarı sonrası, bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. İlçe belediyeleri de yangın söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

İTFAİYE YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMALAR

İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının poyraz nedeniyle geniş bir alana yayıldığını vurguladı ve alevleri kontrol altına almak için geniş kapsamlı önlemler aldıklarını aktardı. Yangının bölgedeki okul ve konutlara zarar verme ihtimalinin bulunmadığını belirten Kandemir, “Yangın geniş alana yayıldığı için biraz zamanımızı alacak. Söndürme ve soğutma çalışmaları için yoğun bir uğraş içerisindeyiz.” diye konuştu. Kandemir, yangının nedeninin hem kendileri hem de polis ekipleri tarafından araştırıldığını ifade etti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI BAŞARILI OLDU

Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.