Çukurova’da Yangın Kontrol Altında

YANGIN BÖLGESİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çukurova ilçesi 100’üncü Yıl Mahallesi yakınlarındaki çalılık alanda saat 17.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızlıca yayılması sonucu yakınlardaki ağaçlara da sıçradı. Yoğun duman nedeniyle paniğe kapılan bölgedeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

MAHALLEDEN VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın devam ederken, güvenlik önlemi olarak mahalledeki bazı evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Kumbağ Mahallesi’nde Boğulma Tehlikesi Yaşandı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yasak olmasına karşın denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi; kurtarma çalışmaları sırasında diğer 2 kişi de sıkıntı yaşadı.
Taksi Ters Döndü, 1 Yaralı

Malatya-Kayseri yolunda kontrolden çıkan bir ticari taksi devrildi; kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye götürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

