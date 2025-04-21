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Çukurova’da Yangın, Mustafa Özkan Hayatını Kaybetti

ADANA’DA YANGIN FECİ SONUÇLANDI

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde bulunan Basın Sitesi’nin 5’inci katında meydana gelen yangında evde yalnız yaşayan 41 yaşındaki Mustafa Özkan hayatını kaybetti. Yangın, saat 22.00 sularında başladı ve komşuların yükselen alevleri fark etmesiyle birlikte durumu itfaiye ve polis ekiplerine iletti.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın kontrol altına alındıktan sonra itfaiye görevlileri eve girdi ve Mustafa Özkan’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmiş değil. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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