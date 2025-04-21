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Çukurova’da Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

YANAN EVDE TEK YAŞAYAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan bir sitenin 5’inci katında meydana gelen yangında tek başına yaşayan 41 yaşındaki Mustafa Özkan, hayatını kaybetti. Yangın, saat 22.00 sularında merkez Çukurova ilçesi, Belediye Evleri Mahallesi’ndeki Basın Sitesi’nin 5’inci katındaki dairede başladı.

COMŞULAR DURUMU İHBAR ETTİ

Daireden yükselen alevleri gören komşular, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın başarıyla söndürüldükten sonra, eve giren itfaiye görevlileri, yalnız yaşayan Mustafa Özkan’ın cansız bedenine ulaştı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi ve bu konuda soruşturma başlatıldı.

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