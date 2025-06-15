Çukurova Havalimanı’na Uçuşlar Başladı

ÇUKUROVA HAVALİMANI’NDAN İLK DİREKT SEFER

Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye direkt uçuşlar başladı. Mersin’in Tarsus ilçesinde geçen yıl tamamlanan bu havaalanı, Azerbaycan’dan gelen ilk direkt uçağı karşıladı. Azerbaijan Airlines’a (AZAL) ait uçak, bugün Bakü’den havalandıktan sonra Çukurova Havalimanı’na iniş yaptı. Bakü’den gelen bu ilk uçuş, su takı gösterisiyle karşılandı.

YOLCULARA YEREL İKRAMLAR SUNULDU

Karşılama töreninde yolcular, yöresel kıyafetli hostesler tarafından farklı ikramlarla ağırlanırken, kutlama pastası kesildi ve kurdele kesim töreni yapıldı. Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz, ilk seferin tam kapasite gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Oflaz, “Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’dan Çukurova Havalimanı’na ilk uçuşun heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Uçağımız, toplam 102 yolcusuyla tam kapasite olarak iniş yaptı. Perşembe ve pazar günleri düzenlenecek seferlerle, bölgemiz ile Bakü arasında ilk hava köprüsünü kurmuş bulunuyoruz. Tüm misafirlerimizi kardeş ülkemiz Azerbaycan’ı ziyaret etmeye, Azerbaycanlı kardeşlerimizi ise Çukurova’mızı ve ülkemizi keşfetmeye davet ediyoruz” dedi.

AZERBAYCAN’DAN YENİ FIRSATLAR

Azerbaycan’dan direkt uçuşla gelen yolcu Jale Alekbarova, yeni destinasyonun kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Alekbarova, “Azerbaycan uçağıyla geldik, yolculuğumuz 2.5 saate düştü. Mersin’e ve Adana’ya direkt uçuşla gelebilmek, Çukurova Havalimanı aracılığıyla bir Azerbaycanlı olarak benim için büyük bir şans. Türkiye’nin farklı yerlerini keşfedeceğiz; bundan sonra İstanbul’a gitmemize ihtiyaç yok. Yeni destinasyon, bize çok güzel imkanlar sağlıyor. Türkiye’yi çok daha rahat keşfedebilme imkanına sahibiz” şeklinde konuştu.