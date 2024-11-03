Çukurova Havalimanı’nda 1 Milyonuncu Yolcu Sevinci

ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI’NDA BİR MİLYONUNCU YOLCU HEYECANI

Çukurova Uluslararası Havalimanı, sürpriz bir etkinlik ile 1 milyonuncu yolcusunu misafir etti. 10 Ağustos 2024 tarihinde açılışı yapılan ve 11 Ağustos’ta uçuşların başlamasıyla birlikte, bu önemli dönüm noktası bugün gerçekleşti.

YOLCU SAYISINDA ÇARPAN ETKİ

Yeni havalimanının 1 milyonuncu yolcusunun karşılanması, Çukurova bölgesinin hava taşıma potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Havalimanı, bölgedeki ulaşımı önemli derecede hızlandırıyor ve yolcu sayısında büyük bir artış sağlıyor.