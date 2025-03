Çukurova Tarımının Umutla Yeniden Doğuşu

ÇUKUROVA’DA MEVSİMLERİN CANLANDIRDIĞI TARIM ALANLARI

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova’nın her mevsim üretim yapabilen bir tarım havzası olduğunu belirtiyor. Doğan, “Bugün toprağa düşen her tohum, sadece bir ürün değil, geleceğe atılan bir adımdır” ifadesiyle toprağın değerini vurguluyor. Baharın gelişiyle birlikte, Yüreğir’de toprağın yeniden canlandığını söyleyen Doğan, “Karpuz, kavun, domates ve biber gibi yazlık ürünlerin ekimi hız kazandı” açıklamasını yaparak, Nisan ayı sonuna kadar sürecek olan ekim döneminin üreticilerin yüzünü güldürecek bir sezon olacağına inandığını belirtiyor.

DÖRT MEVSİMİN GETİRDİĞİ HEYECAN

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, Çukurova’nın dört mevsim tarıma elverişli olduğunu ifade ederken, bahar aylarının önemine dikkat çekiyor. Şu anda Yüreğir’in her tarafında çiftçilerin tohum ektiğini ve fide diktiğini söyleyen Doğan, “Bu heyecan her yıl yeniden doğuyor” diyor. Üreticilerin iklimsel belirsizlikler ve artan maliyetler karşısında azim gösterdiği ifade ediliyor. Doğan, zorlu şartlara rağmen üretmekten vazgeçmediklerine vurgu yaparak, “Mazot, gübre ve ilaç fiyatları her geçen gün artsa da, üreticimizin inancı, emeği ve toprağa olan bağlılığı bizi ayakta tutuyor” şeklinde konuşuyor.

TARIMSAL SULAMA VE PLANLAMANIN ÖNEMİ

Özellikle bu dönemde tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması ve çiftçiye yol gösterecek uygulamaların artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. “Bugün toprağa düşen her tohum, sadece bir ürün değil, geleceğe atılan bir adımdır” diyerek sözlerini sonlandıran Doğan, baharın bereketinin Çukurova’nın üretken elleriyle yeniden filizleneceğine inandığını ifade ediyor.