Çukurova Üniversitesi, Savunma Sanayii Buluşması Düzenledi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA SANAYİİ KAMPÜS BULUŞMALARI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Çukurova Üniversitesi, Savunma Sanayii Akademi’nin düzenlediği Savunma Sanayii Kampüs Buluşmaları’nın ikincisine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleşti ve akademisyenlerle birlikte öğrenciler etkinliğe katıldı. Etkinliğin açılışını Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Keskin yaptı.

SAVUNMA SANAYİSİYLE İLGİLİ HEDEFLER AÇIKLANDI

Prof. Dr. Ali Keskin, “Geçmişte savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 20 civarındayken, günümüzde bu oran yüzde 80’e ulaşmış durumdadır. 2025 yılı için ise yüzde 85 oranı hedeflenmektedir. Savunma sanayimizde çalışanlarımız, yüksek ücretler almakta ve gençlerimiz diğer şirketlerde çalışmaktansa bizim şirketimizde görev almayı tercih etmektedir. Savunma sanayi denilince akla genellikle silahlar gelir, ancak aslında bu sektör çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Savunma sanayi, tekstilden otomotive, endüstri sektöründen mühendisliğe kadar birçok alanı etkilemektedir. Yazılım sektöründen makine sanayisine kadar pek çok alanda istihdam sağlamaktadır. Savunma sanayi sektörümüz her geçen gün daha da gelişmektedir ve gelecekte daha fazla ihracat yapılması hedeflenmektedir. Bu büyümeyle birlikte daha fazla gencimizi istihdam edeceğiz. Unutmayalım ki büyük başarılar, cesur hayallerle başlar. Sizler, bugünün öğrencileri olarak yarının mühendisleri, yarının girişimcileri olacaksınız” dedi.

GELECEK HEDEFLERİ VE PANOLOP İLE DEVAM EDEN ETKİNLİKLER

Etkinlikte, savunma sanayisine dair bilgiler, yeni projeler ve gelecek stratejileri katılımcılarla paylaşıldı. Sunumlarda, savunma sanayisinin geleceğini şekillendiren gençlerle bu bilgilerin aktarılmasının temel hedeflerden biri olduğu ifade edildi. Etkinlik, çeşitli paneller ve oturumlarla devam etti.