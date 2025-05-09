Cuma Akşamı Hangi Diziler Yayınlanacak?

CUMA GÜNÜ TELEVİZYONDA YAYINLANACAK DİZİLER

Cuma akşamı hangi dizilerin yayımlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bugün 9 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1’de yayınlanacak diziler belli oldu. Peki, 2025 Cuma günü televizyon ekranlarında neler var? İşte Cuma akşamı yayınlanacak diziler ile TV yayın akışı hakkında detaylar.

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

TRT 1’de “Bir Zamanlar İstanbul” dizisi saat 20:00’da ekranlara gelecek. Ayrıca ATV’de “Sustalı Ceylan”, Kanal D’de “Arka Sokaklar”, ve Show TV’de “Kızılcık Şerbeti” dizileri yer alıyor.

YAYIN AKIŞI

TRT 1 için günün akışı şu şekilde:

– 14:30 Teşkilat

– 17:40 Lingo Türkiye

– 19:00 Ana Haber

– 19:55 İddiaların Aksine

– 20:00 Bir Zamanlar İstanbul

– 00:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

– 03:15 Teşkilat

NOW TV ve Star TV’de bu akşam dizi yer almıyor.