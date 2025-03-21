Cuma Akşamı Televizyon Dizileri Listesi

Cuma akşamı yayınlanacak diziler merak ediliyor. 21 Mart 2025 tarihi itibarıyla hangi dizilerin televizyonda olduğunu öğrenmek isteyenler için haberimizde güncel bilgiler yer alıyor. Cuma günleri TV’de hangi dizilerin olduğunu sizler için derledik.

TRT 1 DİZİSİ

TRT 1’de “Bir Zamanlar İstanbul” dizisi izleyicilerle buluşuyor.

ATV’DE DİZİ YOK

ATV kanalında bu akşam dizi yayınlanmıyor.

Kanal D’DE DİZİ

Kanal D’de ise uzun yıllardır ilgiyle izlenen “Arka Sokaklar” dizisi ekrana geliyor.

SHOW TV’DE DİZİSİ

Show TV, Cuma akşamı “Kızılcık Şerbeti” adlı diziyi yayınlayacak.

NOW TV’DE DİZİ YOK

NOW TV’de de bu akşam dizi yayını bulunmuyor.

STAR TV’DE DİZİ

Star TV’de “Yalı Çapkını” dizisi saat 14:45’te yayınlanmaya başlıyor.

Cuma akşamı sunulan program akışına göre; TRT 1’de 14:45’te “Vefa Sultan”, 16:15’te “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”, 18:00’de “Ramazan Sevinci”, 19:35’te “Ana Haber”, 20:00’de “İddiaların Aksine”, 20:05’te “Bir Zamanlar İstanbul” ve 00:15’te “Vefa Sultan” programları yer alıyor.

Gece saatlerinde ise 01:25’te “Teşkilat”, 02:30’da “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” ve 04:05’te “Sahur Bereketi” ile yayın akışı devam ediyor.