Cuma Akşamı Yayınlanan Diziler: Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti

CUMA GÜNÜ YAYINLANACAK DİZİLER

Cuma akşamları hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için bilgiler belli oldu. Bugün 30 Mayıs 2025 Cuma günü, çeşitli kanallarda gösterilecek diziler ve yayın akışı açıklandı. İşte Cuma akşamı televizyon ekranlarında yer alacak olan diziler.

KANALLARDA YER ALAN DİZİLER

TRT 1: “Bir Zamanlar İstanbul” dizisi yayınlanıyor.

ATV: Bugün kanalında dizi bulunmuyor.

Kanal D: “Arka Sokaklar” dizisi ekrana gelecek.

Show TV: “Kızılcık Şerbeti” dizisi yayınlanacak.

NOW TV: Bugünki yayın akışında dizi yok.

Star TV: Bugün için dizi yer almıyor.

YAYIN AKIŞI DETAYLARI

Günün TV yayın akışında şöyle bir sıralama yer alıyor:

– 13.15 Seksenler

– 14.30 Teşkilat

– 17.40 Lingo Türkiye

– 19.00 Ana Haber

– 19.55 İddiaların Aksine

– 20.00 Bir Zamanlar İstanbul

– 00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

– 01.50 Seksenler

– 02.50 Teşkilat

Diziler hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, bu akış bilgisini dikkate alabilirler.