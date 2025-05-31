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Cuma Buluşmaları’nda Üreticiler Bilgilendiriliyor

TARIMDA BİLGİLENDİRME ETKİNLİKLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 81 ilde düzenlediği “Cuma Buluşmaları” etkinlikleri çerçevesinde, Tekirdağ’da üreticilere yönelik bilgilendirme programları yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları konuları hakkında detaylı bilgi sunuluyor.

ÜRETİCİLERLE DOĞRUDAN İLETİŞİM

Programlar sırasında, üreticilerin sorularına cevap veren ekipler, ayrıca katılımcıların talep ve önerilerini de dinleyerek onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye çalışıyor. “Cuma Buluşmaları” adı altında 11 ilçede gerçekleştirilen bu toplantılarda pek çok üretici kapsamlı bir şekilde bilgilendiriliyor.

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