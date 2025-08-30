Cuma Buluşmaları, Üreticilerle İstişareler Yapıldı

PROGRAM ÇERÇEVESİNDE ÜRETİCİLERLE BULUŞULDU

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Cuma Buluşmaları’ programı kapsamında, kentin 17 ilçesinde farklı üreticilerle bir araya gelindi. Toplantıların amacı, tarımın güçlendirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi olarak belirlendi. Bu kapsamda Genel Tarım Sayımı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ve tarımsal üretim planlama konuları işlenirken, üreticilerin yönelttiği sorular da teknik personel tarafından yanıtlandı.

GERMENCIK’TE BULUŞMA DÜZENLENDİ

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Germencik İlçe Kaymakamı Sultan Doğru ve teknik personeller, Germencik’in Turanlar Mahallesi’nde gerçekleştirilen toplantıda üreticilerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Yoğun katılımın olduğu bu buluşmada çiftçilerin talepleri ve önerileri dinlendi.

ÜRETİCİLERLE İLETİŞİM GÜÇLENDİRİLİYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Cuma Buluşmalarında üreticilerimizle güçlü bir tarım için el ele veriyoruz. Bu buluşmalar, üreticilerimizle iletişimi güçlendirerek tarımsal kalkınmayı desteklemeye devam edecek” denildi. Bu tür etkinliklerin, tarımsal üretim süreçlerine olumlu katkılar sağladığı ifade ediliyor.