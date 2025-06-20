Cuma Dizileri 2025 Listesi Açıklandı

CUMA GÜNÜ DİZİ YAYINLARI

Cuma akşamı televizyon kanallarında hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 20 Haziran 2025 Cuma günü, farklı kanallarda yer alacak dizilerin listesi belirli oldu. İşte o bilgiler.

TRT 1 VE ATV’DE DİZİ YOK

Cuma akşamı TRT 1 ve ATV kanallarında dizi yayını bulunmuyor.

KANAL D’DE ARKA SOKAKLAR VAR

Kanal D’de ise “Arka Sokaklar” dizisi izleyiciyle buluşacak.

SHOW TV VE STAR TV’DE DİZİ YOK

Show TV ve Star TV kanallarında bu akşam dizi yayınlanmayacak.

NOW TV’DE ÇİFT KİŞİLİK ODA

NOW TV’de ise “Çift Kişilik Oda” dizisi yayınlanacak.

YAYIN AKIŞI DETAYLARI

Cuma günü televizyon gündeminde öne çıkan diğer programlar şöyle: 18:00’de Ana Haber, 18:55’de “İddiaların Aksine”, 19:00’da FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı “Benfica -Auckland City”, 21:00’de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı “Flamengo – Chelsea” ve 23:15’te “Deliler Fatih’in Fermanı” adlı Türk sineması filmleri izlenebiliyor.