Cuma Dizileri TV Yayın Akışı Belli

CUMA GÜNÜ İÇİN DİZİ YAYIN AKIŞI
Cuma günü, televizyon kanallarında hangi dizilerin yayınlanacağı belli oldu. 2025 Cuma akşamı, izleyicileri ekran başına toplayacak diziler ve TV yayın akışı detayları haberimizde yer alıyor.
TRT 1 VE ATV’DE DİZİ YOK
Cuma akşamı TRT 1 kanalında “Gönül Dağı” dizisi yayınlanıyor. Ancak ATV kanalı bu akşam için herhangi bir dizi yayını sunmuyor.
KANAL D, SHOW TV VE STAR TV’DE DİZİ YAYINI YOK
Kanal D, Show TV ve Star TV kanallarında ise bu akşam için dizi yayını bulunmuyor.
NOW TV’DE ŞEVKAT YERİMDAR
NOW TV kanalında “Şevkat Yerimdar” dizisi yayın akışında yer alıyor. Saat dilimine göre yayın akışı şu şekilde:
- 14:05 – Teşkilat
- 17:45 – Kim Gitsin?
- 19:00 – Ana Haber (Canlı)
- 19:55 – İddiaların Aksine
- 20:00 – Yabancı Sinema: “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2”
- 22:15 – Gönül Dağı
- 00:15 – Pelin Çift İle Gündem Ötesi