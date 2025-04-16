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Cuma Doğan Ve Güldane Şahin Tutuklandı

İLİŞKİLERDEKİ PROBLEMLER ORTAYA ÇIKTI

Bir televizyon programında kayınvalidesi Güldane Şahin ile olan ilişkisi gündeme gelen Cuma Doğan, nişanlısına şiddet uyguladığı iddialarıyla tutuklandı. ‘Nitelikli tehdit’ suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Doğan, yargılama sonucu cezaevine gönderildi.

ASKER KAÇAĞI OLDUĞU AÇIKLANDI

Doğan’ın tutuklanmasının ardından, asker kaçağı olduğu bilgisi de ortaya çıktı. Dikkat çeken bir diğer gelişme ise kayınvalidesi Güldane Şahin’in aynı suçlamalarla tutuklanması oldu. Şahin, tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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