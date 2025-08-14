Cuma Günü Alaska’da Zirve Yapılacak

ABD VE RUSYA LİDERLERİ ARASINDA TARİHİ ZİRVE

Cuma günü Alaska’da, ABD ve Rusya liderleri Donald Trump ile Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek olan zirve, son yılların en önemli diplomatik gelişmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu toplantının yapıldığı yer ise tarihi açıdan dikkat çekici bir nitelik taşıyor. Trump ve Putin, Alaska’nın en büyük kenti Anchorage’da bir araya gelecek. Ancak bu toplantı, yaklaşık 150 yıl önce aynı yerde gerçekleşmiş olsaydı, Rusya topraklarında yapılmış olacaktı.

ALASKA’NIN TARİHİ BAĞLARI

Bunun sebebi, ABD’nin en büyük eyaleti olan Alaska’nın, geçmişte Rusya’ya ait olması. Kuzey Amerika’nın en kuzeybatısında bulunan Alaska, Bering Boğazı ile Rusya’dan yalnızca 82 kilometre mesafeye sahip. Trump, zirvenin Alaska’da yapılacağını duyurduğunda, Rusya Başkanlık Asistanı Yuri Uşakov, “Bering Boğazı üzerinde uçmasının ve iki ülke liderleri arasında böylesine önemli bir zirvenin Alaska’da yapılmasının oldukça mantıklı göründüğünü” belirtti. Ancak Rusya ile Alaska arasındaki tarihi bağlar, 1700’lerin başlarına kadar uzanıyor. İlk zamanlar Sibirya’da yaşayan yerlilerin ‘doğudaki geniş bir toprak’ olarak bahsettiği alanlardan biriydi.

KEŞİF SEFERLERİ VE TİCARET

1728 yılında Danimarkalı denizci Vitus Bering’in liderliğindeki keşif gezisi, yeni toprakların Rus anakarasına bağlı olmadığının keşfedilmesine rağmen yoğun sis nedeniyle başarısız oldu. 1741’de Bering’in önderliğindeki başka bir keşif seferi başarılı oldu ve karaya insan gönderildi. Ardından birkaç ticari sefer gerçekleştirildi ve Rusya’ya geri dönen ilk su samuru kürkleriyle birlikte Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’nın Pasifik kıyıları arasında kârlı bir kürk ticaretinin kapıları açıldı. Ancak 19. yüzyıl boyunca İngiliz ve Amerikalı kürk tüccarları Rusların karşısında güçlü rakipler haline geldi. Bu rekabet 1824 yılında Rusya’nın ABD ve İngiltere ile ayrı ayrı antlaşmalar imzalamasıyla sona erdi.

ALASKA’NIN ABD’YE SATILIŞI

Su samurları neslinin tükenmek üzere olması ve Kırım Savaşı’nın siyasi sonuçları, Rusya’yı Alaska’yı ABD’ye satmaya teşvik etti. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı William Seward, toprak satın alma müzakerelerini yürüttü ve Ruslarla bir anlaşma sağladı. Uzun süren muhalefet sonrası, ABD Kongresi Seward’ın 7,2 milyon dolarlık teklifini onayladı ve 18 Ekim 1867’de Alaska’nın o zamanlar başkenti Sitka’ya Amerikan bayrağı çekildi. Başlangıçta, “Seward’ın Aptallığı” olarak nitelendirilen bu satın alma, ilerleyen yıllarda beklenenden çok daha fazlasını sunarak meyvelerini vermeye başladı.

ALASKA’NIN GÜNÜMÜZDEKİ ÖNEMİ

1939 yılında Alaska, resmi olarak ABD’nin 49. eyaleti oldu. Zengin doğal kaynaklara sahip olan Alaska, 12 binden fazla nehir ve çok sayıda göle ev sahipliği yapıyor. Başkenti Juneau, yalnızca tekne veya uçakla ulaşılabilen tek ABD eyalet başkenti konumunda ve Anchorage’taki Hood Gölü, günde yaklaşık 200 uçuşla dünyanın en işlek deniz uçağı üssü olarak biliniyor. Zirve, eyaletin en büyük askeri tesisi olan Elmendorf-Richardson Ortak Üssü’nde yapılacak. Bu üs, ABD’nin Kuzey Kutbu’ndaki askeri hazırlığı açısından stratejik bir bölge olarak değerlendiriliyor.

ZİRVENİN DETAYLARI VE BEKLENTİLER

Alaska, daha önceden de Amerikan diplomasisine ev sahipliği yapmıştı. Mart 2021’de Joe Biden’ın yeni diplomatik ve ulusal güvenlik ekibi, Anchorage’da Çinli mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Zirve ile ilgili resmi detaylar henüz açıklanmadı ancak Beyaz Saray, Alaska görüşmelerinin Trump için “dinleme oturumu” olacağını ve ABD başkanına “bu savaşı nasıl sona erdireceğine dair en iyi değerlendirmeleri” sunacağını ifade etti. Geçtiğimiz hafta zirveye ilişkin açıklama yapan Trump, toplantının barışa yönelik somut adımlarla sonuçlanabileceğine dair umut verici ifadeler kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise daha önce, Kiev’in katılımı olmadan yapılacak herhangi bir anlaşmanın “ölü doğmuş kararlar” olacağına dikkat çekmişti.