Cuma Günü Dizi Programı Zenginliği

TELEVİZYON KANALLARINDA DİZİ PROGRAMLARI

Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları, 12 Eylül 2025 Cuma akışıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hafta sonuna hazırlananlar, “Bugün hangi diziler var?” sorusunun yanıtını arıyor. Bu akşam, televizyon izleyicileri için oldukça zengin bir dizi programı bulunuyor. Ulusal kanallar A Tv, Kanal D, FOX (NOW TV), Show Tv, Star Tv, TRT1 ve TV8, akşam kuşağında “hangi diziler var?” araştırmalarıyla dikkat çekiyor. Hem güncel dizilerin yeni bölümleri hem de tekrar bölümleri bu akışta öne çıkıyor.

A TV’DE AKŞAM DİZİ KEYFİ

A Tv’de Cuma gecesi dizi keyfi saat 20:00’da “Gözleri KaraDeniz” ile başlıyor. Ardından saat 22:50’de “Karanlık Sular” izleyiciyle buluşuyor. Daha önceki saatlerde ise “Can Borcu” gibi yapımlar tekrar veya gündüz kuşağı programları olarak yayında. Öne çıkan A Tv dizileri şu şekilde sıralanıyor: Gözleri KaraDeniz — 20:00, Karanlık Sular — 22:50.

KANAL D’DE ARKA SOKAKLAR HEYECANI

Kanal D, akşam dizisi olarak saat 20:00’da “Arka Sokaklar”ı izleyiciyle buluşturuyor. Gün içinde ise diğer diziler tekrar bölümlerle karşımıza çıkıyor. Kanal D’deki önemli dizi yayını: Arka Sokaklar — 20:00.

NOW TV’DE İKİ DİZİ BİR ARADA

NOW TV (FOX TV) bu akşam, saat 20:00’da “İllegal Hayatlar” ve saat 22:30’da “Şevkat Yerimdar” ile dikkat çekiyor. İzleyiciler, farklı türlerde içerikler arasında seçim yapma fırsatı yakalıyor. Öne çıkan yapımlar: İllegal Hayatlar — 20:00, Şevkat Yerimdar — 22:30.

SHOW TV’DE KIZILCIK ŞERBETİ İLE KAHKAHA DOLU ANLAR

Show TV, akşam kuşağında “Kızılcık Şerbeti” dizisiyle izleyicilerini bekliyor; saat 20:00’da yayınlanacak. Diğer saatlerde gündüz tekrarları ve sabah programları mevcut.

TRT1’DE SPOR VE DİZİ

TRT1, Cuma akşamı oldukça ilginç bir içeriğe ev sahipliği yapıyor. Saat 20:00’da Eurobasket Özel, 21:00’de Yunanistan – Türkiye maç yayını bulunuyor. Saat 23:00’te ise “Gönül Dağı” dizisi yayına giriyor. TRT1 dizisi: Gönül Dağı — 23:00.

TV8’DE MASTERCHEF TÜRKİYE HEYECANI

TV8, akşam saatlerinde “MasterChef Türkiye” ile izleyici karşısına çıkıyor; saat 20:00’da yeni bölümü ile yayında olacak. “MasterChef” sonrasında başka dizi içeriği görünmüyor.