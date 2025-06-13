Cuma Günü Dizi Yayınları Belli Oldu

CUMA GÜNÜ TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günleri televizyon yayın akışları birçok izleyici tarafından merak ediliyor. 13 Haziran 2025 Cuma günü, çeşitli kanallarda hangi dizilerin yayınlandığına dair bilgiler ortaya çıktı. İşte o gün ekranlarda yer alacak diziler ve programlar.

KANAL D, SHOW TV, NOW TV VE ATV’DE DİZİ YOK

Kanal D, Show TV, NOW TV ve ATV kanallarında Cuma günü herhangi bir dizi yer almıyor. İzleyiciler bu kanallarda dizi bulmakta zorlanacak.

STAR TV’DE VE TRT 1’DE DE DİZİ YOK

Star TV ve TRT 1 kanalları da Cuma günü izleyicilere dizi sunmuyor. Bu nedenle, bu kanallarda dizi izlemek isteyenler için alternatif bir içerik bulunmamakta.

KANAL D’DE YAYINLANACAK PROGRAMLAR

Kanal D’de ise şu programlar dikkat çekiyor: 14:10’da “Seksenler”, 15:25’te “Teşkilat”, 19:00’da “Ana Haber” ve 19:55’te “İddiaların Aksine” yayınlanacak. Ayrıca, 20:00’da “Bumblebee” adlı yabancı sinema filmi yer alacak. Gece saat 22:30’da ise “Mehmed: Fetihler Sultanı” izleyicilerle buluşacak.

Cuma akşamı için dizi seçenekleri oldukça sınırlı. İzleyicilerin bu durumu dikkate alarak farklı programlara yönelmesi gerektiği görülüyor.